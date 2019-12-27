«Мы знаем путь к выздоровлению короче, быстрее, эффективнее»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-27T14:12:35+03:00

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Современные горожане порой предпочитают платную медицину бесплатной. В частных клиниках, конечно, преимуществ больше: врачи много времени уделяют пациенту, нет очередей, узкие специалисты всегда на месте… И главное - здесь применяют комплексный подход к больному, которому не надо посещать несколько докторов, чтобы узнать верный диагноз.

В Региональном Медико-Диагностическом Центре (РМДЦ) специалисты сопровождают пациента на всех этапах диагностики и прохождения лечения и оказывают квалифицированную медицинскую помощь с использованием современных достижений медицины.

В Клинике РМДЦ можно пройти обследование и получить лечение.

Специфика Клиники - урогинекология, онкоурология и маммология. Здесь работают врачи разного профиля: онкологи, урологи, андрологи, эндокринологи, терапевты, маммологии, проктологи. Преимущество Клиники в том, что у одного врача несколько компетенций, что позволяет быстро поставить верный диагноз, не прибегая при этом к консультациям множества докторов.

В Клинике можно не только получить терапию, но и быстро сдать все анализы. Цены при этом доступные. РМДЦ тесно сотрудничает с Федеральным исследовательским центром Фундаментальной и Трансляционной медицины. Дальнейшее лечение возможно как в рамках ОМС, так и на платной основе. У пациента всегда есть выбор.

- Мы тесно взаимодействуем с научными центрами, - отмечает Елена Геннадьевна. - Что касается дальнейшего лечения, вне стен нашей клиники, то мы передаем своих пациентов, что называется, из рук в руки в проверенные годами лечебные учреждения. У нас очень развита преемственность как между врачами, так и между медицинскими организациями. Мы покажем пациенту короткий и эффективный путь к излечению.

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