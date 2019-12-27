2019-12-27T13:36:40+03:00
Общество

Вандалы срезали верхушку елки около районной администрации

Жители Советского района возмущены таким отношением к природе
Алена КУЛЕШОВА
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В Академгородке кто-то срезал верхушку елки, растущей в самом центре. Фото: "Навигатор"В Академгородке кто-то срезал верхушку елки, растущей в самом центре. Фото: "Навигатор"
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В Новосибирском Академгородке кто-то срезал верхушку елки, растущей около администрации Советского района. Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 декабря.

— Много лет хвойники никто не трогал, сотрудники ЛОС и СО РАН, МКУ «Горзеленхоз» всегда патрулируют лесные массивы и прилегающие к ним территории, чтобы выявить незаконные рубки. Но никто даже не ожидал, что такая вопиющая ситуация произойдет в центре Академгородка — буквально на самом видном месте, — сообщает издание «Навигатор».

Сложно представить, что двигало «елочным» вором: то ли не было денег на то, чтобы купить себе хвойное дерево на любом из городских базаров, то ли ему приглянулась конкретно верхушка этой елки. В таком случае, это объясняет то, что неизвестного хулигана не остановил тот факт, что находилась она прямо в центре Академгородка.

Сейчас возмущенные таким отношением к живой природе жители Академгородка пытаются найти преступника. Они обращаются ко всем, кто мог быть возможным свидетелем произошедшего инцидента, и просят их сообщить об этом в полицию по телефонам 02, 020 (с мобильного) или по телефонам лесничества СО РАН 330-40-32, 330-40-34, 330-35-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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