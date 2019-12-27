Кто приходит на помощь алкоголикам и наркозависимым людям, когда от них отворачиваются даже родственники?

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-27T12:56:20+03:00

В современном мире человек часто попадает в зависимость от алкоголя или наркотиков. И родственникам не всегда под силу вылечить близкого человека. Тогда на помощь приходят такие люди, как Андрей Геннадьевич Цыплов.

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Андрей Цыплов - коренной сибиряк. Родился в Новосибирске, получил два высших образования.

Молодость Андрея пришлась как раз на лихие девяностые, разруха в стране превратилась в разруху в головах. Наркотики, алкогольная зависимость - все это вдруг стало делом привычным. Андрей видел, что происходит с его сверстниками, и его это, наоборот, подстегнуло к борьбе.

Сейчас Андрей - руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской митрополии. Мужчина проводит профилактические беседы с подростками, а также общается с людьми, которые уже попали в плен зависимости. Он помогает им отказаться от вредных привычек.

Для помощи зависимым разработаны духовная и психологическая программы. С людьми, попавшими в центр, работают психологи. А еще обитатели центра участвуют в воскресных службах и занимаются трудотерапией, что подразумевает уход за животными - коровами, козами, курами. Это важно - уметь проявить заботу о живом существе. Сибирякам помогают разобраться в корнях зависимости. В большинстве случаев они идут из детства.

Андрей не раз видел чудесные случаи избавления от зависимостей. Например, привезли как-то мужчину с 3-й стадией алкоголизма... Читать продолжение

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