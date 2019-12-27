Кто приходит на помощь алкоголикам и наркозависимым людям, когда от них отворачиваются даже родственники?
Андрей Цыплов - коренной сибиряк. Родился в Новосибирске, получил два высших образования.
Молодость Андрея пришлась как раз на лихие девяностые, разруха в стране превратилась в разруху в головах. Наркотики, алкогольная зависимость - все это вдруг стало делом привычным. Андрей видел, что происходит с его сверстниками, и его это, наоборот, подстегнуло к борьбе.
Сейчас Андрей - руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской митрополии. Мужчина проводит профилактические беседы с подростками, а также общается с людьми, которые уже попали в плен зависимости. Он помогает им отказаться от вредных привычек.
Для помощи зависимым разработаны духовная и психологическая программы. С людьми, попавшими в центр, работают психологи. А еще обитатели центра участвуют в воскресных службах и занимаются трудотерапией, что подразумевает уход за животными - коровами, козами, курами. Это важно - уметь проявить заботу о живом существе. Сибирякам помогают разобраться в корнях зависимости. В большинстве случаев они идут из детства.
Андрей не раз видел чудесные случаи избавления от зависимостей. Например, привезли как-то мужчину с 3-й стадией алкоголизма... Читать продолжение