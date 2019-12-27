«Все усы коту обрезала»: ветеринара обвинили в издевательствах над животными

СЕГОДНЯ 20:13 2019-12-27T20:13:33+03:00

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Жители Коченево недовольны местным ветеринаром — женщина завышает цены и калечит животных, считают бывшие клиенты. Хотя она является специалистом местного управления ветеринарии.

Совсем недавно у женщины произошла неприятная история с котом: она сбрила все усы животному, которому надо было сделать стрижку.

— Мало того, что специалист не умеет обращаться с машинкой, все было сделано неаккуратно, так она еще нашему коту почти все усы обрезала «случайно». Еще и за это 1500 взяла. В городе за 500-1000 это делают, плюс ногти подстригают и моют, — пожаловалась хозяйка кота в соцсетях.

Коллега ветеринара, которого винят в неудачной стрижке кота, - Алевтина Эрлих - рассказала, еще об одном ЧП. По ее словам, женщина загубила кобеля, которого привозили на кастрацию. В ответ на критику ветеринар написала на Алевтину заявление в полицию о возбуждении уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность.

Хозяйка пса Масика жаловалась на Галину. Фото: предоставлены хозяйкой животного.

— Четыре года я отработала в управлении ветеринарии и ушла в декрет, а вернуться мне не дали. Я уже 20 лет лечу животных и пристраиваю бездомных собак, теперь уже вне госструктуры. Люди идут ко мне с пострадавшими животными от Галины, пишут жалобы — но начальник не хочет увольнять ее, потому что «она самая умная». Три недели назад она написала на меня заявление в полицию, а хозяйке собаки дала 10 тысяч за молчание, — рассказала КП-Новосибирск Алевтина Эрлих.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с самой Галиной: она рассказала, что лечит животных не одна — ей помогает местный хирург Коченевской ЦРБ. Ее стаж работы — семь лет, училась в Хакасском госуниверситете.Внесла женщина ясность и в историю с котом:

— Хозяйке животного было сказано сразу, что я не проходила профильного обучения, не могу отвечать за качество стрижки и лучше им ехать с котом в город. Я ей говорила что, стрижка будет «как получится». У нас в прейскуранте управления есть данная услуга, но я всегда всех предупреждаю о последствиях. Что касается заявления в полицию — именно с моей стороны в ее адрес никаких жалоб в полицию не поступало, — сообщила врач-ветеринар Галина.

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ИСТОЧНИК KP.RU