2019-12-27T12:12:05+03:00
Общество

Бесплатный проезд в Новосибирске: где школьникам не придется платить в Новый год

Власти рассказали, на каком транспорте для школьников положен бесплатный проезд в Новосибирске
Виктор БОЧКАРЕВ
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Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах, метро и 11 автобусных маршрутах.Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах, метро и 11 автобусных маршрутах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Бесплатный проезд в Новосибирске на всех видах муниципального транспорта будет ждать школьников в праздничные дни с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Бесплатный проезд будет действовать в трамваях, троллейбусах, метро и 11 автобусных маршрутах в Советском и Первомайском районе.

— Среди них маршруты под номерами 7 «Ул. Белоусова — Микрорайон «Щ», 21 «УМ-3 — Вокзал «Новосибирск-Главный», 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ», 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал», 45 «Чемской бор — Центральный корпус», 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный», 65 «Общественный торговый центр — Ул. Экваторная», 68 «Ул. Твардовского — Метро «Речной вокзал», 69 «Ул. Твардовского — Пос. Матвеевка», 72 «Общественный торговый центр — Пос. Геологов», 88 «ОРМЗ — Центральный корпус», — сообщается на официальном сайте города Новосибирска.

Стоит отметить, что для того, чтобы иметь право проехать в транспорте бесплатно, школьники должны обязательно предъявить справку из образовательной организации, где они учатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бесплатный проезд в Новосибирске: где школьникам не придется платить в Новый год
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