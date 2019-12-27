2019-12-27T09:58:00+03:00
Общество

Гало в предновогоднем Новосибирске: смотрим красивые фото и радуемся морозу

Синоптики объяснили, гало - это отраженный от мельчайших кристалликов льда солнечный свет
Татьяна СОЛОВОВА
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Свет отражается от кристалликов льда, и появляется такая красотаСвет отражается от кристалликов льда, и появляется такая красотаФото: Алексей КРЕМНЁВ
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Пришедшие в Новосибирск морозы заставили сибиряков не только укутаться потеплее, но и подарили возможность увидеть красивое природное явление - гало. Как объясняют синоптики, появилось оно именно благодаря холодам.

- В Новосибирск пришел холодный антициклон с северного Урала, из-за него в воздухе образовались мельчайшие кристаллики льда. Когда свет отразился от них, в небе и появилось гало, - объяснил КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.

Гало бывает только в морозы. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Гало бывает только в морозы.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

К слову, морозы продержатся в Новосибирске еще в субботу, 28 декабря: днем в Новосибирске будет минус 26 - минус 28 градусов, а ночью - минус 30 - минус 32 градуса (в пригороде температура опустится до минус 36 градусов).

Зато с воскресенья начнет теплеть: днем столбик термометра покажет минус 6 - минус 8 градусов, так что смело можно будет пойти гулять.

Сибиряки успели сделать красивые фото. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Сибиряки успели сделать красивые фото.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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