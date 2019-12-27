2019-12-27T10:08:51+03:00
Общество

Рождество 2020 в Новосибирске: дети могут поучаствовать в конкурсе рисунков

Начинаем отмечать Рождество 2020 в Новосибирске: принять участие в нем можно до 31 декабря
Анна ПАШАГИНА
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Участником может стать любой желающий. Фото: «ЧС-инфо»Участником может стать любой желающий. Фото: «ЧС-инфо»
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Новосибирский сайт «ЧС-инфо» проводить конкурс рисунков среди детей: тема его проста - Рождество 2020 в Новосибирске глазами ребенка.

— Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо отправить на электронную почту chsinfo@yandex.ru сканы или фотографии рисунков. В письме необходимо указать фамилию и контактные данные родителей, имена и возраст детей, а также название рисунка или сопроводительный текст, если они есть, — сообщается на сайте.

Детские работы принимаются до 31 декабря. Уже 3 января они будут выложены на сайте.

Среди участников выберут двух победителей. Первого по лайкам на сайте, а уже второго наградит сама редакция.

Активное участие в конкурсе призывают принять семьи, которые состоят в объединениях православных родителей Сибири и учащихся православных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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