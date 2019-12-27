Сильно хотелось кушать: сибирячка ради булочки приставила к горлу нож

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-27T09:01:26+03:00

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26 декабря в 12:33 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонил охранник агентства, дежуривший в супермаркете на ул. Б. Богаткова. Он просил прислать группу быстрого реагирования, поскольку задержал женщину, вооруженную ножом.

Прибывшим коллегам охранник рассказал обстоятельства задержания.

Молодая женщина в хлебном отделе магазине взяла снек (булочку с начинкой) и, не оплачивая её, прошла на выход. Когда охранник остановил воровку, она вытащила из сумки нож, приставила его себе к горлу и потребовала отпустить её, угрожая, что в противном случае убьет себя.

Охранник отобрал у шантажистки оружие, которое представляло собой кухонный нож с лезвием длиной около 15 см. Скорее всего, женщина не отдавала отчет своим действиям, поскольку находилась в состоянии опьянения.

Бойцы ГБР передали задержанную сотрудникам полиции, которым предстоит квалифицировать деяние нарушительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU