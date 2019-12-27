«Сногсшибательно танцуешь лицом»: мимика звезды тверка позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-27T08:16:32+03:00

Девушка не первый раз покоряет социальные сети своими танцами. Фото: instagram.com

Ролик набрал уже больше 10 тысяч просмотров

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Жителей Новосибирска восхитили в социальных сетях мимика и движения сибирской танцовщицы Елены Яткиной. Хореограф выложила новое видео в социальные сети, и получила десятки комментариев:

— Какое исполнение хореографии Яниса вам нравится больше? — спрашивает Лена у своих подписчиков в «Инстаграм».- Мне было очень приятно ассистировать ему на классах и затем еще танцевать соло!

На кадрах видно, что сибирячка продемонстрировала несколько постановок. Каждую постановку Елена исполняет под разные треки. Для первого танца она выбрала трек Бритни Спирс — Perfect Lover, а для второго американскую певицу Тинаше и трек — Die A Little Bit.

Поклонники танцовщицы восхищены ее танцами:

— Ты русская Бритни!

— Лена, ты сногсшибательно танцуешь лицом!

— Оба танца просто жара!

Напомним, что Елена Яткина - известный новосибирский хореограф и основательница танцевальной школы. Ее видеоролики всегда вызывают ажиотаж в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/752071" frameborder="0"></iframe> Елена Яткина восхитила сибиряков своей пластикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU