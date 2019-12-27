В Новосибирске из банка экстренно эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-27T06:54:45+03:00

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Пакет, оставленный без присмотра в отделении банка в Дзержинском районе Новосибирска, стал причиной тревожного события. Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжала на место происшествия.

Как рассказал старший экипажа ГБР Максим Матрашов, сотрудники банка абсолютно верно действовали в экстренной ситуации. Сразу после обнаружения бесхозного предмета они эвакуировали из здания посетителей, вышли на улицу сами, вызвали наряд полиции. Прибывшим на вызов гвардейцам оставалось только обеспечить сохранность пакета и недопущение к нему посторонних лиц до прибытия сотрудников ОВД.

О том, что в пакете не взрывное устройство, а игрушка с соком, стало известно буквально спустя пять минут. К зданию вернулась женщина, которая его там оставила. Но для того чтобы забрать свое имущество обратно, ей пришлось ждать приезда полицейских. Инструкция по мерам антитеррористической безопасности не позволяет трогать и перемещать оставленный без присмотра предмет. И сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ строго проследили за тем, чтобы требования инструкции были соблюдены.

ИСТОЧНИК KP.RU