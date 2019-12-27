«На глазах – склеенные пучки»: мастер по наращиванию ресниц испортила сибирячке Новый год

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-27T06:59:39+03:00

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Перед Новым годом сибирячка решила обратиться в салон и сделать наращивание ресниц. Но по попала к горе-мастеру и пожалела об этом: о своих злоключениях она рассказала в группе revizor.nsk.

- Получилось вот что: у некоторых ресниц отступ почти 4 миллиметра. Пучки раскрыты как попало, где-то три реснички склепные в две, где-то просто две, где-то вообще по одной. Ресницы из-за этого путаются и выглядят отвратительно.

Когда девушка поняла, какие проблемы у нее с ресницами, она решила снова обратиться в салон, чтобы мастер переделал работу. Но в итоге внятного ответа от не получила:

- Ничего толком не ответили, кроме как: «Приходите, посмотрим!». Спасибо большое за испорченный вид на новогодние праздники, - возмущается сибирячка, новогоднее настроение у которой испорчено.

ИСТОЧНИК KP.RU