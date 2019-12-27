2019-12-27T06:05:11+03:00
Происшествия

«Спать прилегла, пока пробки»: в Новосибирске иномарка перевернулась и угодила в сугроб

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не сообщается
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла у Бугринского моста.Авария произошла у Бугринского моста.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 27 декабря, серьезная авария произошла рядом со съездом с Бугринского моста: там перевернулась иномарка. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Седан лежит на крыше в сугробе на улице Ватутина, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пострадал ли кто-либо в ДТП, пока неизвестно. Зато пользователи соцсетей уже с юмором комментируют фото и видео с лежащим в сугробе авто.

- Вот докопались-то! Ну, устала машинка от пробок и снега, вот и лежит.

- Поспать прилегла, пока пробки.

Есть и те, кто пытается разобраться, в чем причины аварии:

- Походу, в сугроб угодили правые колеса, зад закинуло в левую сторону , и машина легла на крышу, - озвучивают возможную причину ДТП комментаторы.

В Новосибирске иномарка перевернулась и угодила в сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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