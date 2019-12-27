«Спать прилегла, пока пробки»: в Новосибирске иномарка перевернулась и угодила в сугроб
В пятницу, 27 декабря, серьезная авария произошла рядом со съездом с Бугринского моста: там перевернулась иномарка. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Седан лежит на крыше в сугробе на улице Ватутина, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Пострадал ли кто-либо в ДТП, пока неизвестно. Зато пользователи соцсетей уже с юмором комментируют фото и видео с лежащим в сугробе авто.
- Вот докопались-то! Ну, устала машинка от пробок и снега, вот и лежит.
- Поспать прилегла, пока пробки.
Есть и те, кто пытается разобраться, в чем причины аварии:
- Походу, в сугроб угодили правые колеса, зад закинуло в левую сторону , и машина легла на крышу, - озвучивают возможную причину ДТП комментаторы.
В Новосибирске иномарка перевернулась и угодила в сугроб.
ИСТОЧНИК KP.RU