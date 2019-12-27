«Даже бабы толкают»: пассажиры спасли автобус, застрявший на «встречке», и попали на видео
В Новосибирске пассажиры маршрутного автобуса показали настоящую сибирскую взаимовыручку. Во время снегопада в час пик автобус застрял в снежной каше на трамвайных путях. Люди вышли из салона и совместными усилиями вытолкали ПАЗик. Операция по спасению автобуса попала на видео, которое вскоре оказалось в социальных сетях.
— Водитель автобуса на улице Мира решил объехать пробку через трамвайные пути, но не справился со снегом и забуксовал на встречной полосе. Пассажиры не растерялись и общими усилиями вытолкали беднягу из западни, — комментирует ролик паблик «Нетипичный Новосибирск».
Мужчины, которые сняли видео, также сделали свои ремарки:
— у нас тут автобус застрял на встречке, его толкают пассажиры, трамвай, наверно, матерится там. Нормально все, Новосиб!
— Смотри, даже бабы толкают! — смеются операторы, снабжая свой спич ненормативной лексикой.
Новосибирцы — подписчики сообщества — такой картине не удивились. Многие считают, что подобные казусы только объединяют людей:
— Молодцы, что не сдулись и решили подтолкнуть, благодаря таким, мир не без добра. А те, кто в машине, «бла-бла-бла» только умеют.
— Молодцы, это ничего страшного! В Новосибирске, поди, и ездовые академики встречаются!
Пассажиры вытолкали автобус, который застрял на "встречке".
ИСТОЧНИК KP.RU