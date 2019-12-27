2019-12-27T04:46:13+03:00
Авто

«Даже бабы толкают»: пассажиры спасли автобус, застрявший на «встречке», и попали на видео

ПАЗик погряз в снежной каше на трамвайных путях
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцы толкают автобус, застрявший в снегу. Фото: vk.com/novosibmiНовосибирцы толкают автобус, застрявший в снегу. Фото: vk.com/novosibmi
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В Новосибирске пассажиры маршрутного автобуса показали настоящую сибирскую взаимовыручку. Во время снегопада в час пик автобус застрял в снежной каше на трамвайных путях. Люди вышли из салона и совместными усилиями вытолкали ПАЗик. Операция по спасению автобуса попала на видео, которое вскоре оказалось в социальных сетях.

— Водитель автобуса на улице Мира решил объехать пробку через трамвайные пути, но не справился со снегом и забуксовал на встречной полосе. Пассажиры не растерялись и общими усилиями вытолкали беднягу из западни, — комментирует ролик паблик «Нетипичный Новосибирск».

Мужчины, которые сняли видео, также сделали свои ремарки:

— у нас тут автобус застрял на встречке, его толкают пассажиры, трамвай, наверно, матерится там. Нормально все, Новосиб!

— Смотри, даже бабы толкают! — смеются операторы, снабжая свой спич ненормативной лексикой.

Новосибирцы — подписчики сообщества — такой картине не удивились. Многие считают, что подобные казусы только объединяют людей:

— Молодцы, что не сдулись и решили подтолкнуть, благодаря таким, мир не без добра. А те, кто в машине, «бла-бла-бла» только умеют.

— Молодцы, это ничего страшного! В Новосибирске, поди, и ездовые академики встречаются!

Пассажиры вытолкали автобус, который застрял на "встречке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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