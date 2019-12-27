2019-12-27T03:46:53+03:00
Общество

Ночью было -36: синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Новый год горожане встретят при относительно мягкой температуре
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирск пришли морозы.В Новосибирск пришли морозы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в декабре немного расслабила жителей третьей столицы, на улицах Новосибирска даже стали появляться девушки без шапок — это в декабре! Но радовались зимнему теплу горожане недолго — этой ночью ударил настоящий мороз. Уже накануне вечером за окном похолодало, температура опустилась ниже 20 градусов. Ночью же, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске температура достигла -32 градусов, а в пригороде и того ниже — 36 градусов мороза.

Надолго ли пришло похолодание? На этот вопрос отвечают синоптики.

— Морозы продержатся до воскресенья. Сегодня, 27 декабря, днем до -27-29 градусов, без осадков, небольшая облачность. В субботу, 28 декабря, уже -22-24 градуса, также без снега. В воскресенье потеплеет — всего -12-14 градусов легкого морозца, — сообщают в Западно-сибирском гидромете.

Если взглянуть на долгосрочный прогноз на портале Яндекс.Погода, то можно увидеть — новогодняя ночь будет относительно теплой. Днем 31 декабря — 13 градусов ниже нуля, ночью -14-15 градусов. При этом метелей также не ожидается, осадки прогнозируются несильные, ветер — юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ночью было -36: синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет
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