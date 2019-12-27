2019-12-27T03:09:46+03:00
Дом. Семья

«Ищем офтальмолога для собак»: овчаркам, которых расстреляли во время прогулки, спасают зрение

Хозяева просят совета — нужен опытный специалист
Екатерина КОМЯКОВА
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Кангальская овчарка несколько дней скиталась по сугробам, выбилась из сил, теперь ей нужна помощь врачей. Фото: Личный архивКангальская овчарка несколько дней скиталась по сугробам, выбилась из сил, теперь ей нужна помощь врачей. Фото: Личный архив
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Жители Мошковского района Новосибирской области просят помощи — нужен проверенный специалист ветеринар-офтальмолог и хирург. Дело в том, что несколько дней назад во время прогулки, неизвестный человек расстрелял издалека двух их кангальских овчарок. Годовалые щенки носились по снегу, не проявляли агрессии, как вдруг в их сторону начали стрелять. «Девочка» получила ранение в голову, от страха убежала в противоположную сторону от хозяев. «Мальчик» также получил частички дроби — в заднюю часть тела. Его хозяева забрали и отвезли в клинику сразу, а вот заплутавшую раненную овчарку пришлось еще поискать несколько дней. У самки дробь попала в голову, задела череп, теперь под вопросом зрение собаки.

— У знакомых какое-то чудовище на снегоходе расстреляло собак, годовалых щенков редкой породы овчарки. Нужен хороший ветеринар офтальмолог, ранение глаз, нужна консультация срочная. Ждем рекомендаций, — пишут знакомые хозяев в социальных сетях.

Добавим, что мужчину на снегоходе так и не нашли, хозяева не успели рассмотреть в подробностях нападавшего, так как были заняты питомцами. Собак готовили к выставкам, теперь эта карьера под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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