«У малышей банный день»: белые медвежата показали, как чистят шубки
Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале забавное видео, в котором белые медвежата играют с игрушками и чистят свои шубки. За несколько дней ролик собрал 1,5 тысячи просмотров.
— Вот так у нас Норди и Шайна чистят свои шубки! — рассказывает сибирячка в видео. — И успевают еще параллельно играть с канистрами.
На кадрах видно, как медвежата трутся спиной о «ледяные» глыбы в своем вольере и радостно катаются по земле, уже покрытой снегом. А рядом за ними наблюдает их мама-медведица — Герда.
Ролик не смогли оставить без внимания подписчики Анны. В комментариях под видео многие из них написали о том, что Норди и Шайна выглядит очень забавными, когда «наводят марафет»:
— У медвежат банный день.
— Наши мишки наводят марафет.
— Какие умненькие! Сначала искупались, а потом — чистить шубку.
— Малыши радуются снегу, — пишут люди.
Белые медвежата показали, как чистят шубки.
ИСТОЧНИК KP.RU