«У малышей банный день»: белые медвежата показали, как чистят шубки

СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-26T22:17:38+03:00

Белые медвежата играют с игрушками и чистят свои шубки. Фото: Кадр из видео

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Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова выложила на своем YouTube-канале забавное видео, в котором белые медвежата играют с игрушками и чистят свои шубки. За несколько дней ролик собрал 1,5 тысячи просмотров.

— Вот так у нас Норди и Шайна чистят свои шубки! — рассказывает сибирячка в видео. — И успевают еще параллельно играть с канистрами.

На кадрах видно, как медвежата трутся спиной о «ледяные» глыбы в своем вольере и радостно катаются по земле, уже покрытой снегом. А рядом за ними наблюдает их мама-медведица — Герда.

Ролик не смогли оставить без внимания подписчики Анны. В комментариях под видео многие из них написали о том, что Норди и Шайна выглядит очень забавными, когда «наводят марафет»:

— У медвежат банный день.

— Наши мишки наводят марафет.

— Какие умненькие! Сначала искупались, а потом — чистить шубку.

— Малыши радуются снегу, — пишут люди.

Белые медвежата показали, как чистят шубки.

ИСТОЧНИК KP.RU