«Зачем мы платим управдому?»: сибиряк расчистил от снега дорожку, не дождавшись коммунальщиков

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-26T19:30:14+03:00

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Новосибирска Артур Шотт расчистил с утра дорогу среди снежных сугробов, так и не дождавшись коммунальщиков. Фото с результатами своей работы он выложил в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Для тех, кто жалуется, что снег не убирают. Вышел с собакой гулять на улицу Блюхера. За 1 час почистил тропинку метров в 500, чтобы удобнее было людям ходить. При желании за неделю можно целый двор одному человеку от снега очистить, — написал Артур.

Сейчас комментаторы обсуждают поступок новосибирца:

— Человеку, конечно, респект, но так-то, если задуматься, где-то человек получает зарплату за непроделанную работу.

— Вам спасибо за работу. Разрешите вопрос? Зачем тогда платим всяким УК и так далее? Для чего нужен ЖЭК? Я согласен с тем, что можно самим убирать, но тогда квартплату платить надо в 50% меньше. Но мы платим, а потом еще и сами работаем. Это нелогично!

ИСТОЧНИК KP.RU