На бутерброды хватит: в Новосибирской области стали производить больше сыра и масла

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-26T19:22:40+03:00

Однако, в то же время в Новосибирской области уменьшилось производство молока

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В Новосибирской области по итогам 2019 года снизился рост производства: в 2018 году он был выше примерно на 1,5 %. Однако производство отдельных видов продукции наоборот увеличилось.

— За 11 месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года в Новосибирской области стали производить на 74% больше сыров, на 61,5% больше сливочного масла и на 35,9% больше муки, — сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск». — Увеличилось и производство товарного бетона — на 28,9%, обуви — на 29,4%, минеральной и питьевой воды — на 18,4%.

Однако, в то же время в Новосибирской области уменьшилось производство молока (кроме сырого) — на 5,0%, кисломолочной продукции (кроме творога и продуктов из творога) — на 3,9%, чемоданов, сумок дамских и аналогичных изделий — на 11,1%, кирпича — на 11,6%, женских платьев — на 20,4%, юбок и юбок-брюк — на 23,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU