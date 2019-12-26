Банду, подделававшую документы мигрантам, оштрафовали на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-26T17:00:32+03:00

Поддельные документы, созданные ими для приезжих, нашли в квартирах и офисах. Фото: Пограничного управления ФСБ РФ по НСО.

А еще дали условный срок от 2 до 4 лет

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В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор преступной группе, которая за взятки легализовывала в городе нелегальных мигрантов. Поддельные документы, созданные ими для приезжих, были обнаружены при обыске в их офисах и квартирах.

— Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области, совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области, было установлено, что злоумышленники изготавливали фиктивные трудовые договоры, с последующей постановкой иностранных граждан на миграционный учет за денежное вознаграждение, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по НСО.

Злоумышленники изготавливали фиктивные трудовые договоры. Фото: Пограничного управления ФСБ РФ по НСО.

На основании этой информации преступники были задержаны. В их офисах и домах прошли обыски, при которых правоохранителям удалось найти и изъять паспорта мигрантов, поддельные патенты на работу и сертификаты о владении русским языком и знаний законодательства РФ, а также фиктивные трудовые договоры. Кроме того, в распоряжении группировки находились бланки регистрации иностранцев на территории России, все необходимые средства для изготовления поддельных документов, и, конечно, все те деньги, которые им удалось «заработать» таким способом.

В распоряжении группировки находились бланки регистрации иностранцев на территории России. Фото: Пограничного управления ФСБ РФ по НСО.

Суд признал участников группировки виновными совершении преступления по пункту «а», части 2, статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и назначил им наказания на срок от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафом на общую сумму более 1 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU