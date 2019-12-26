2019-12-26T14:16:07+03:00
Происшествия

Дедушка переходил дорогу: грузовик насмерть сбил пенсионера в Дзержинском районе

Информация об аварии появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Фото: "Инцидент Новосибирск"Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Изменить размер текста:

Днем 26 декабря в Новосибирске произошла авария, в которой погиб пенсионер. ДТП случилось в Дзержинском районе.

— Около половины первого часа дня 34-летний водитель за рулем автомобиля «МАЗ» ехал по улице Островского со стороны Ипподромской магистрали в сторону улицы Красина, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. — Около дома № 171 по улице Островского он сбил пенсионера в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Удар был такой силы, что мужчина, предположительно 65 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Информация об аварии появилась в социальных сетях. Многие сибиряки отметили, что в последнее время случается очень много аварий с участием грузовых машин. Некоторые связывают это с недостаточно серьезным отношением к соблюдению ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов:

— Может быть, не так дорогу переходил мужчина.

— Последнее время одни грузовики в ДТП.

— Жалко дедушку, конечно, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дедушка переходил дорогу: грузовик насмерть сбил пенсионера в Дзержинском районе
«Ну что за зверье!»: толпа избила сибиряка на детской площадке
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске
Полпред протестировал VR-очки в новосибирском «Толмачево»
«Грузовик приуныл»: на Шлюзе заметили автомобиль, который почти упал в ручей
«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры
Трамваям не проехать: в Новосибирске на путях столкнулись две иномарки
В Новосибирске ищут жуликов, потративших с чужой карты 71 тысячу рублей
Красота или колхоз: украшенный мишурой троллейбус вызвал споры в соцсетях
«Не дожил до Нового года»: В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина
«Из-за алкаша восемь квартир пострадало»: пожарные несколько часов тушили огонь в жилом доме
«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети
Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные
«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей
«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой
«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов
«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус
«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети
«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку
Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро
Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок
Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег
В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что увидят в небе новосибирцы?
«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года