Дедушка переходил дорогу: грузовик насмерть сбил пенсионера в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-26T14:16:07+03:00

Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Фото: "Инцидент Новосибирск"

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Днем 26 декабря в Новосибирске произошла авария, в которой погиб пенсионер. ДТП случилось в Дзержинском районе.

— Около половины первого часа дня 34-летний водитель за рулем автомобиля «МАЗ» ехал по улице Островского со стороны Ипподромской магистрали в сторону улицы Красина, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. — Около дома № 171 по улице Островского он сбил пенсионера в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Удар был такой силы, что мужчина, предположительно 65 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Информация об аварии появилась в социальных сетях. Многие сибиряки отметили, что в последнее время случается очень много аварий с участием грузовых машин. Некоторые связывают это с недостаточно серьезным отношением к соблюдению ПДД как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов:

— Может быть, не так дорогу переходил мужчина.

— Последнее время одни грузовики в ДТП.

— Жалко дедушку, конечно, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU