2019-12-26T14:00:48+03:00
Происшествия

«Ну что за зверье!»: толпа избила сибиряка на детской площадке

Очевидцы сообщают о том, что это произошло в Первомайском районе
Алена КУЛЕШОВА
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Поймать хулиганов на месте полиции не удалось. Фото: Кадр из видеоПоймать хулиганов на месте полиции не удалось. Фото: Кадр из видео
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Драка новосибирцев в Первомайском районе попала на видео и появилась в соцсетях. Очевидцы события сообщают, что это произошло на улице Твардовская.

— Это было еще в воскресенье, 22 декабря. Утром я вышел на балкон посмотреть, что там происходит и кто там так кричит. Но, судя по всему, конфликт там уже заканчивался, я так и не понял, кто, кого и за что бил, — пишет очевидец событий в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка». — Потом вся эта компания зашла за торец дома — оттуда их уже не было видно.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, что сообщение о драке действительно в органы поступало, однако поймать хулиганов на месте все же не удалось.

— Полицейские сразу же выехали на место происшествия, однако застать там никого уже не удалось. Заявлений от потерпевшего или обращений от медицинских работников не было, — пояснили в ГУ МВД по НСО. — В настоящее время по данному происшествию проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В комментариях под роликом в соцсетях многие люди написали о том, что такое поведение действительно выглядит ужасно. Однако некоторые все же предположили, что избитому мужчине досталось за дело:

— Может быть, он за дело получил.

— Ну что за зверье! Разве так можно?

— Прямо с битой, да еще и толпой на одного, — пишут люди.

Толпа избила сибиряка на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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