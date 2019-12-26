Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-26T12:09:38+03:00

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Подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске. Стоит отметить, что эта субмарина относится к модернизированному проекту «Ясень-М» и является одной из самых современных и дорогих в российском флоте.

— В торжественной церемонии принял участие заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска — начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Владимир Державец, — сообщает пресс-служба мэрии города Новосибирска.

В настоящее время в Северодвинском «Севмаше» строят еще четыре подводных лодки, относящихся к этому же проекту: «Казань», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь». Все они спроектированы по усовершенствованному плану.

Стоит отметить, что самую первую подлодку сибиряки передали морякам Северного флота еще во время Великой Отечественной войны. В 1943 году субмарина под названием «Новосибирский комсомолец» была спущена на воду. Уже в 1998 ее исключили из состава Военно-Морского Флота. Тогда ее выкупило московское правительство, чтобы установить в качестве памятника-музея на набережной реки Москвы — он был открыт в 2006 году.

ИСТОЧНИК KP.RU