Полпред протестировал VR-очки в новосибирском «Толмачево»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-26T12:01:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирск приехал VR-кинотеатр, который легко уместится в дорожной сумке. Это набор очков виртуальной реальности и 8-минутный ролик. Площадка для погружения в электронный мир расположилась в аэропорту «Толмачево», где пробудет в ближайшие дни.

Фильм «Россия. Виртуальное путешествие» – панорамный. Надев очки, зритель может любоваться живописными пейзажами не только перед собой, но также – над головой и под ногами.

Фильм подготовлен Российским географическим обществом. В кадрах - Кольский полуостров, гора Ай-Петри в Крыму, Охотское море. Виртуальное путешествие уже совершили министр обороны и президент РГО Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Одним из первых зрителей в Толмачево стал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

- Это классно, это интересно! Мне очень понравилось! – Оценил Сергей Иванович. - Люди видят это в интернете, а здесь можно посмотреть почти вживую. И у человека должно возникнуть желание посетить эти места. А мечта должна сбываться. Главное – чтобы она была!

ИСТОЧНИК KP.RU