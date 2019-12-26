«Грузовик приуныл»: на Шлюзе заметили автомобиль, который почти упал в ручей
Сибиряки заметили «приунывший» самогруз около дренажного ручья на улице Балтийская в микрорайоне Шлюз. Судя по всему, грузовик был припаркован у самого края обвала, ведущего к ручью, и в какой-то момент начал сползать вниз. Фотография машины появилась в социальных сетях.
— Вот у нас тут что-то грузовик приуныл, — сообщается в паблике «У нас на Шлюзе».
На фотографии также видно, что на заснеженной парковке есть и другие, преимущественно легковые автомобили, однако они припаркованы на достаточно большом расстоянии от ее края.
В комментариях под постом некоторые сибиряки поинтересовались, как давно этот грузовик находится в таком положении, а некоторые не смогли удержаться от иронии на этот счет:
— Когда это случилось?
-Вроде вчера он так съехал вниз.
— Ну, ничего, он потом как Мюнгхаузен сам себя вытащит, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU