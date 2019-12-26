2019-12-26T11:06:03+03:00
Общество

«Грузовик приуныл»: на Шлюзе заметили автомобиль, который почти упал в ручей

Фотография самогруза появилась в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Судя по всему, грузовик был припаркован у самого края обвала. Фото: "У нас на Шлюзе"Судя по всему, грузовик был припаркован у самого края обвала. Фото: "У нас на Шлюзе"
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Сибиряки заметили «приунывший» самогруз около дренажного ручья на улице Балтийская в микрорайоне Шлюз. Судя по всему, грузовик был припаркован у самого края обвала, ведущего к ручью, и в какой-то момент начал сползать вниз. Фотография машины появилась в социальных сетях.

— Вот у нас тут что-то грузовик приуныл, — сообщается в паблике «У нас на Шлюзе».

На фотографии также видно, что на заснеженной парковке есть и другие, преимущественно легковые автомобили, однако они припаркованы на достаточно большом расстоянии от ее края.

В комментариях под постом некоторые сибиряки поинтересовались, как давно этот грузовик находится в таком положении, а некоторые не смогли удержаться от иронии на этот счет:

— Когда это случилось?

-Вроде вчера он так съехал вниз.

— Ну, ничего, он потом как Мюнгхаузен сам себя вытащит, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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