«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры
Жительница Новосибирска осталась недовольна лососевой икрой, которую купила в магазине. Об этом она анонимно сообщила в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск», добавив также фото полуоткрытой банки с желеобразным содержимым.
— Икра в «Магните» тухлая. Открыли банку: запах ужас и сама субстанция как размазня, хотя срок годности 27 сентября, — написала женщина.
Подписчики сообщества поддержали автора и также отметили, что лучше уж сразу покупать рыбу: это будет и вкуснее и безопаснее:
— Отнесите обратно и на пол ее вывалите.
— Поди не досолили еще ее.
— Лучше рыбу красную любую купите и так же с маслом на хлеб.Это вкуснее будет, чем икру эту.
— Особенно вкусно если рыба немного подветрится, подсушится, — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU