«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-26T10:48:13+03:00

Фото своей неудачной покупки женщина выложила в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска осталась недовольна лососевой икрой, которую купила в магазине. Об этом она анонимно сообщила в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск», добавив также фото полуоткрытой банки с желеобразным содержимым.

— Икра в «Магните» тухлая. Открыли банку: запах ужас и сама субстанция как размазня, хотя срок годности 27 сентября, — написала женщина.

Подписчики сообщества поддержали автора и также отметили, что лучше уж сразу покупать рыбу: это будет и вкуснее и безопаснее:

— Отнесите обратно и на пол ее вывалите.

— Поди не досолили еще ее.

— Лучше рыбу красную любую купите и так же с маслом на хлеб.Это вкуснее будет, чем икру эту.

— Особенно вкусно если рыба немного подветрится, подсушится, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU