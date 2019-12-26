2019-12-26T10:48:13+03:00
Общество

«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры

Фото своей неудачной покупки женщина выложила в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Сибирячка осталась недовольна лососевой икрой, купленной в магазине. Фото: "Ревизорро Новоситбирск"Сибирячка осталась недовольна лососевой икрой, купленной в магазине. Фото: "Ревизорро Новоситбирск"
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска осталась недовольна лососевой икрой, которую купила в магазине. Об этом она анонимно сообщила в группе Вконтакте «Ревизорро Новосибирск», добавив также фото полуоткрытой банки с желеобразным содержимым.

— Икра в «Магните» тухлая. Открыли банку: запах ужас и сама субстанция как размазня, хотя срок годности 27 сентября, — написала женщина.

Подписчики сообщества поддержали автора и также отметили, что лучше уж сразу покупать рыбу: это будет и вкуснее и безопаснее:

— Отнесите обратно и на пол ее вывалите.

— Поди не досолили еще ее.

— Лучше рыбу красную любую купите и так же с маслом на хлеб.Это вкуснее будет, чем икру эту.

— Особенно вкусно если рыба немного подветрится, подсушится, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Грузовик приуныл»: на Шлюзе заметили автомобиль, который почти упал в ручей
«Запах — ужас»: сибирячке продали банку тухлой икры
Трамваям не проехать: в Новосибирске на путях столкнулись две иномарки
В Новосибирске ищут жуликов, потративших с чужой карты 71 тысячу рублей
Красота или колхоз: украшенный мишурой троллейбус вызвал споры в соцсетях
«Не дожил до Нового года»: В центре Новосибирска на пожаре погиб мужчина
«Из-за алкаша восемь квартир пострадало»: пожарные несколько часов тушили огонь в жилом доме
«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети
Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные
«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей
«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой
«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов
«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус
«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети
«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку
Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро
Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок
Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег
В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что увидят в небе новосибирцы?
«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года