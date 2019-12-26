Красота или колхоз: украшенный мишурой троллейбус вызвал споры в соцсетях
В Новосибирске салон троллейбуса № 24 украсили изнутри разноцветной мишурой и бумажными гирляндами. Фото опубликовало сообщество «Полезный Новосибирск».
— Вот такой праздничный троллейбус маршрута №24 ездит по дорогам Новосибирска, — подписал автор фото, который пожелал остаться анонимным.
Мнения комментаторов о праздничном убранстве салона разделились. В основном они подчеркнули старомодность украшений.
— По заветам ЦК
— Колхоз
— Ещё 200 раз покажите, только с разных ракурсов.
Однако и комментарию «Какая красота!» тоже нашлось место.
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ИСТОЧНИК KP.RU