Красота или колхоз: украшенный мишурой троллейбус вызвал споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-26T08:52:41+03:00

Как вам такой троллейбус? Фото: «Полезный Новосибирск».

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В Новосибирске салон троллейбуса № 24 украсили изнутри разноцветной мишурой и бумажными гирляндами. Фото опубликовало сообщество «Полезный Новосибирск».

— Вот такой праздничный троллейбус маршрута №24 ездит по дорогам Новосибирска, — подписал автор фото, который пожелал остаться анонимным.

Мнения комментаторов о праздничном убранстве салона разделились. В основном они подчеркнули старомодность украшений.

— По заветам ЦК

— Колхоз

— Ещё 200 раз покажите, только с разных ракурсов.

Однако и комментарию «Какая красота!» тоже нашлось место.

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ИСТОЧНИК KP.RU