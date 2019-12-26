«Из-за алкаша восемь квартир пострадало»: пожарные несколько часов тушили огонь в жилом доме

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-26T07:28:28+03:00

В Новосибирске после пожара в жилом доме пострадало 8 квартир.

Одного мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу

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В Заельцовском районе Новосибирска в четверг ночью, 26 декабря, произошел пожар. Вспыхнула квартира в четырехэтажном доме №7 по улице Парковая.

— Сообщение о пожаре поступило в 01:40. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окон квартиры на 2 этаже в 3-м подъезде шел дым. Личным составом спасено 6 человек с применением спасательных устройств и 3 человека по автолестнице. Из квартир 3-го, 4-го, 5-го подъездов самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадал один мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения в тяжелом состоянии. В результате пожара огнем повреждены комнаты четырех квартир, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пожар не могли потушить несколько часов. Огонь перекинулся на соседние квартиры. Как рассказывают сами жильцы, от пожара и воды, которой тушили дом, пострадали восемь квартир. Люди говорят, что возгорание случилось в квартире, где жил мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Видео с места ЧП опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Очень сочувствую жильцам дома и погоревшим и тех, кого залили водой. Сколько человек пострадало из-за одного алкаша, — прокомментировали происшествие новосибирцы.

— Сколько сгорело, а сколько еще затопило! Жаль жильцов.

— На самом деле, это очень страшно. Пожарные только сейчас начали сворачиваться.

— Эти бараки как спички горят, я сам погорелец в прошлом. Компенсация смешная , тысяч рублей 10 на человека, прописанного в квартире. Новое жилье ждать лет пять надо будет или пока этот сарай починят.

— Сделал нам всем подарок на Новый год жилец. Теперь самому некуда прийти и другим людям сделал «добро».

В Новосибирске из-за пожара пострадало 8 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU