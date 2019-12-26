«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-26T06:50:48+03:00

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В Новосибирске одна из работниц торгового центра резко высказалась по поводу невоспитанных детей и их родителях. В группе «Сплетни Новосибирска» женщина написала гневный пост и потребовала, чтобы родители следили за своими чадами.

— Крик отчаяния! Работаю в ТРЦ и каждый день вижу, как дети лезут куда не надо, хватают все что придется, грязными ногами прыгают по пуфикам и диванам, влетают обутые на платные детские площадки, писают посреди зала, мусорят, лупят руками по витринам. А родители никак не реагируют. Дети не виноваты, они маленькие и многого не понимают, но вы же взрослые, с виду приличные люди, которые позволяют подобное поведение своим детям, кого вы вырастите? Я тоже мама, и знаю, что порой сложно успокоить истерику у ребенка, но точно не сложно за ним проследить или исправить то, что он натворил. Описался? Убери за ним! Попроси у администрации заведения тряпочку и вымой. Извинись перед сотрудниками. Накипело! Мы не прислуга! Проявите уважение к тем, кто работает по 13 часов в сутки, — написала сибирячка.

Работницу ТЦ полностью поддержали подписчики паблика. Они также считают, что воспитанием детей надо заниматься, а не сидеть постоянно в своих телефонах.

— Могу сказать одно, что родителям ни лень воспитывать своих чад, просто у них у самих никакого воспитания нет, все кругом должны им и обязаны.

— Это «яжродители», они же дети, вот и вся отговорка. Тупость процветает.

— Тоже таких ненавижу дитяток. А самое что ужасное, это родители, которые закрывают глаза на все это и находят оправдание — это ж ребенок. Воспитывать нужно правильно, чтобы вел себя адекватно в общественных местах, а не искать оправдания.

— Дети бегают и лезут, куда не надо, мать в телефоне сидит. Вот и не углядела.

— Иногда они не в телефоне, а на ребенка в этот момент смотрят. Просто не видят в этом ничего страшного, ну подумаешь.

— Хочется леща дать такому ребенку и родителю!

— При Сталине уголовная ответственность наступала для детей с 12 лет, в том числе и смертная казнь.

— Они для этого специально их туда и тащат, чтоб гадить. Помню, как один вонючка орал на весь магазин, дедуля какой-то очень культурно ему сделал замечание, так мамаша этого вонючки дедулю на матах оттаскала.

ИСТОЧНИК KP.RU