2019-12-26T06:45:03+03:00
Недвижимость

Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные

По данным Центрального агентства недвижимости за три года, ипотека вытесняет наличные и становится главным средством покупки жилья
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Так в 2017 году 48% процентов сделок проходило с ипотекой, а уже в 2019 году её доля выросла до 52%. Общее количество сделок при этом выросло на 7%.

В то же время интерес к ипотеке падает. Согласно данным Росреестра, количество регистрационных записей о ней снизилось на 14%. Эксперты связывают это с общим падением покупательской способности в России, новостями об уменьшении ставок и тем, что отложенный спрос прошлых годов реализован после удешевления ипотеки в 2019 году.

Тем временем именно ипотека становится драйвером роста в Центральном агентстве недвижимости. Это происходит за счёт проработанных продуктов для займа. Это ипотека «под ключ», от выбора программы до переезда, ипотечное страхование с десятипроцентной скидкой и обмен квартиры с ипотекой, когда комиссия агентства уменьшается на 30%.

Структура ипотеки в этом году существенно не изменилась. Чуть меньше 20% приходится на новостройки, а остальное на вторичную недвижимость. Объём выдаваемых кредитов варьируется в диапазоне 1,7–2,2 млн руб.

Из-за сравнительно невысоких цен на недвижимость, в Новосибирске выгодно брать ипотеку. Платёж по ней часто не превышает стоимость аренды. Риэлторы рекомендуют пользоваться ситуацией и не откладывать приобретение квартиры.

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