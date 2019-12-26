2019-12-26T06:32:28+03:00
Общество

«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей

Поступок супругов восхитил интернет
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Горку сибиряки чистили больше часа. Фото: предоставлено героями публикации.Горку сибиряки чистили больше часа. Фото: предоставлено героями публикации.
Изменить размер текста:

О том, как она с мужем очистила от снега горку, сибирячка Ксения Храмова написала в группе «Шлюз. Новосибирск».

— Сейчас почти полтора часа чистили с мужем горку около торгового центра «Маяк» на улице Русской, — сообщила женщина. — Просто шли мимо, увидели, что горка просто пешеходная, пошли домой, взяли лопату и вперед.

Ксения посетовала, что во время их работы мимо проходило много людей — и никто не предложил свою помощь:

— У меня дочери 12 лет, она два раза в год, может, скатывается с горки. Неужели у нас так мало пап, готовых вечером выйти и почистить горку ребятишкам? Вдвоем с одной лопатой - это было весело, а потом снег опять пошёл. Давайте в следующий раз вместе чистить? С детьми, с чаем в термосе, а то сидим по домам с гаджетами в руках и детям такой «пример» подаем.

Между тем женщине ответили в комментариях:

— Приезжайте к нам в частный сектор, работы непочатый край, — написали сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети
Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные
«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей
«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой
«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов
«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус
«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети
«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку
Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро
Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок
Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег
В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что увидят в небе новосибирцы?
«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года