«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей

СЕГОДНЯ 06:30 2019-12-26T06:32:28+03:00

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О том, как она с мужем очистила от снега горку, сибирячка Ксения Храмова написала в группе «Шлюз. Новосибирск».

— Сейчас почти полтора часа чистили с мужем горку около торгового центра «Маяк» на улице Русской, — сообщила женщина. — Просто шли мимо, увидели, что горка просто пешеходная, пошли домой, взяли лопату и вперед.

Ксения посетовала, что во время их работы мимо проходило много людей — и никто не предложил свою помощь:

— У меня дочери 12 лет, она два раза в год, может, скатывается с горки. Неужели у нас так мало пап, готовых вечером выйти и почистить горку ребятишкам? Вдвоем с одной лопатой - это было весело, а потом снег опять пошёл. Давайте в следующий раз вместе чистить? С детьми, с чаем в термосе, а то сидим по домам с гаджетами в руках и детям такой «пример» подаем.

Между тем женщине ответили в комментариях:

— Приезжайте к нам в частный сектор, работы непочатый край, — написали сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU