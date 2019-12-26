«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-26T05:58:56+03:00

Она заказала их в три часа ночи

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В Новосибирске девушка пожаловалась в соцсетях на странные роллы. Ночью влюбленная пара решила устроить себе романтик. Они заказали японские вкусняшки, включили фильм, но душевную обстановку испортила еда. В одном из роллов девушке попалась пластмасса.

— Ночью произошел инцидент с доставкой роллов. Около трех часов ночи мы заказали роллы. Через полтора часа их привезли. Все как обычно: едим с парнем, смотрим сериал, вдруг мне в зубы попадает что-то инородное, достала, а это какая-то пластмасса, написали сразу же фирме, с фотографиями и чеком, прошло сутки. Они сообщение прочитали, но ответа нет, — написала сибирячка в аккаунте revizor.nsk.

Однако, подписчиков паблика больше удивила не пластмассовая начинка, а почему молодая пара так поздно ужинала.

— Дело конечно ваше, но суши в 3 часа ночи — это, конечно, трындец для организма. Они соленые, жирные, плюс рис, который проблематично переваривается. У меня бы и без инородных предметов аппетита не было.

— Жрете потому что всякую гадость!

— В 3 часа ночи заказали, что вы хотели? Люди спать хотели.

— Ну это ужасно просто. Нам когда попался невкусный ролл, извинилась и со следующим заказом отправили роллы в подарок, а тут тишина.

ИСТОЧНИК KP.RU