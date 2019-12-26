2019-12-26T05:58:56+03:00
Общество

«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой

Она заказала их в три часа ночи
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячке попались роллы с пластмассой. Фото: revizor.nskСибирячке попались роллы с пластмассой. Фото: revizor.nsk
Изменить размер текста:

В Новосибирске девушка пожаловалась в соцсетях на странные роллы. Ночью влюбленная пара решила устроить себе романтик. Они заказали японские вкусняшки, включили фильм, но душевную обстановку испортила еда. В одном из роллов девушке попалась пластмасса.

— Ночью произошел инцидент с доставкой роллов. Около трех часов ночи мы заказали роллы. Через полтора часа их привезли. Все как обычно: едим с парнем, смотрим сериал, вдруг мне в зубы попадает что-то инородное, достала, а это какая-то пластмасса, написали сразу же фирме, с фотографиями и чеком, прошло сутки. Они сообщение прочитали, но ответа нет, — написала сибирячка в аккаунте revizor.nsk.

Однако, подписчиков паблика больше удивила не пластмассовая начинка, а почему молодая пара так поздно ужинала.

— Дело конечно ваше, но суши в 3 часа ночи — это, конечно, трындец для организма. Они соленые, жирные, плюс рис, который проблематично переваривается. У меня бы и без инородных предметов аппетита не было.

— Жрете потому что всякую гадость!

— В 3 часа ночи заказали, что вы хотели? Люди спать хотели.

— Ну это ужасно просто. Нам когда попался невкусный ролл, извинилась и со следующим заказом отправили роллы в подарок, а тут тишина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочется леща дать такому ребенку!»: работницу торгового центра возмутили писающие дети
Новосибирские риэлторы: ипотека падает, но вытесняет наличные
«Просто шли мимо»: сибирячка с мужем почистили для детей горку от снега и стали героями соцсетей
«Жрете всякую гадость!»: сибирячка купила роллы с пластмассовой начинкой
«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов
«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус
«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети
«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку
Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро
Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок
Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег
В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года: что увидят в небе новосибирцы?
«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Светлые крысы добрее, а серых нельзя держать в клетках: ученые рассказали, как приручить символ 2020 года