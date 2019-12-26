«Забрал моё место - забери мою болезнь»: сибиряк пожаловался на водителей, занявших парковку для инвалидов

СЕГОДНЯ 05:51 2019-12-26T05:51:08+03:00

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Житель Новосибирска Михаил Патрашков выложил в группе «Полезный Новосибирск» несколько фотографий с парковки торгового центра. Мужчину возмутило, что все парковочные места для инвалидов заняты другими машинами.

— Вот так приедет инвалид на верхнюю парковку, а встать негде. На месте инвалидов стоят «Лексусы» и прочие машины. Куда смотрят надзорные органы? И штраф — 5 тысяч — никого не пугает. А где припарковаться инвалиду? Как бороться и кто это должен контролировать? — недоумевает Михаил.

В комментариях сибиряка поддержали, а, кроме того, посоветовали, что следует делать в такой ситуации:

— В Барнауле на столбе со знаком «парковка для инвалидов» весит ещё табличка с большими буквами и надпись гласит: «Забрал моё место, забери мою болезнь!». И знаете, редко кто ставит.

— Здоровому человеку парковать свой авто на месте для инвалидов — то же самое, что на себе болячки показывать, тьфу-тьфу-тьфу. Плохая примета.

— Фотографируете все, чтобы было четко видно номера и обозначение парковки для инвалидов и отсутствие знака на машине, или снимаете на видео, желательно с обозначением даты и времени на экране. Если на материалах не отображается дата и время, то указать это в сообщении, и обязательно место. Потом отправляете обратной связью на сайте ГИБДД. Штраф автовладельцу придёт по почте

ИСТОЧНИК KP.RU