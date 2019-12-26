«Домой охота»: сибирякам пришлось толкать увязший в снегу автобус

СЕГОДНЯ 05:32 2019-12-26T05:32:30+03:00

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Вечером 25 декабря на улице Мира в Новосибирске водитель автобуса решил объехать пробку через травмвайные пути. Но транспорт забуксовал в сугробе, и тогда водителю решили помочь пассажиры. Видео, как автобус толкают из снега, появилось в группе новосибирской служба эвакуации «АСТ-54». Авторы ролика засняли события на автомобильный видеорегистратор и пошутили над тем, что наблюдали:

— Вот, Жека, не только у тебя за домом пробка!

— А у нас тут автобус застрял на встречке, и его толкают пассажиры, ну и трамвай, наверное, матерится там.

— Даже бабы толкают! Дружно все, раз, два, три!

Однако в комментариях не все оценили весёлый настрой и бездействие сибиряков.

— Вышли бы лучше да помогли.

Другие комментаторы похвалили силу воли пассажиров

— Конечно будут толкать, домой-то охота.

— Нашему народу все по плечу. Мы можем и вагоны с углем подтолкнуть.

— Во так и должно быть везде и всегда, надо помогать везде, где на самом деле нужна помощь, мы когда все вместе — это сила.

За несколько часов видео набрало более 45 тысяч просмотров.

В Новосибирске пассажирам пришлось толкать автобус, увязший в снегу.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU