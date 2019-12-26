«Я также хочу»: реакция йорка на сугробы позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 05:26 2019-12-26T05:26:21+03:00

Из снега была видна только голова маленькой собачки

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Новосибирск накрыл сильный снегопад. Спецтехника не поспевает за осадками. Многие районы города утопают в сугробах. В Интернете уже появились забавные ролики, на которых люди и машины пытаются преодолеть снежные препятствие. Одно видео особенно повеселило новосибирцев. На нем маленькая собачка породы йорк уверенно и мужественно бежит по снегу. Правда, все ее туловище полностью скрывает сугроб, на белой поверхности движется только голова — ощущение, будто пушистая малышка не бежит, а плывет.

— Кто там говорит, у кого снега мало? Заберите, пожалуйста, из Новосибирска, а то он здесь уже откровенно поднадоел, — написала в своем аккаунте в Инстаграме хозяйка йорка.

Забавное видео вызвало много откликов среди подписчиков паблика.

— Как бы я хотела, как эта собачка по снегу. Нырнуть, как в детстве.

— Классная! Переживала за малышку, она против наших сибирских сугробов. Если не прекратиться этот снегопад, то с собаками только на снегоступах гулять ходить.

— Как же здорово! Чудо-видео, порадовали! Пересматривали несколько раз эту зимнюю красоту и собаку — золотую умничку.

Жители других регионов, где до сих пор нет снега, по-доброму позавидовали сибирякам.

— Откуда столько снега? Дайте Москве и Питеру! Новый год без снега не очень, а вам мы завидуем.

В ответ сибиряки сказали, что с удовольствием поделятся снегом, им не жалко этого добра.

— Заберите, прошу. Снега нас его ну очень много, мы не успеваем чистить и машины откапывать, а бегать по не убранным улицам тяжело.

— А еще из Кемерово возьмите.

— И из Барнаула. Работает только самовывоз!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751803" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске йорк рассмешил своей реакцией на сугроб.

ИСТОЧНИК KP.RU