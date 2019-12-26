«Какой резвый погрузчик»: экскаватор въехал ковшом в дорогую иномарку

СЕГОДНЯ 04:24 2019-12-26T04:24:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг ночью, 26 декабря, в соцсети появилось видео ДТП. Авария произошла в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улиц Красный проспект и Георгия Колонды.Там погрузчик ковшом въехал в багажник «Тойоты». Водитель не успел вовремя затормозить на скользкой дороге.

Аварию снял видеорегистратор соседней машины. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На ролике видно, что перед тем, как произошло столкновение в ряд, где ехала «Тойота», а за ней погрузчик, нагло вклинивается микроавтобус. Водитель «Тойоты» решает, наконец, пропустить настойчивого автомобилиста. Для этого он притормозил, но для погрузчика такой маневр стал неожиданностью. Водитель экскаватора попытался затормозить, но тяжелая техника, да еще и на скользкой дороге никак не хотела слушать его.

В итоге ковш ударил багажник дорогой иномарки. Водитель микроавтобуса даже не обратил внимания, что натворил и поехал дальше.

Ситуация на дороге вызвала спор в соцсети: мнения новосибирцев по поводу того, как лучше надо было поступить, и кто виноват в аварии, разделились.

— «Тойота» избегала столкновения, а вот трактор, куда пер по таким дорогам снежным и гололедным, тормозить надо заранее и быть готовым к резкому торможению впереди едущего авто. А такие, как на микроавтобусе подрезают, так как знают, что такие водители, как на «Тойоте» будут избегать столкновения и пропустят машину, жалко, попадание в ДТП несет неотвратимые последствия для свежих авто, они очень проблемные потом в восстановлении, да и не сделаешь уже как было, — прокомментировали ДТП водители.

— Там никакого подрезания не было. Просто водитель на «Тойоте» с чего-то вдруг остановился и решил пропустить микроавтобус, — парировали пользователи соцсети.

— Погрузчик догнал тойоту, потому что не соблюдал дистанцию. А уж почему там он остановился, сам пропускал или подрезал его микроавтобус, дело уже десятое.

— А как погрузчик оказался во втором ряду, никто не задумался? Насколько это правомерно?

— Какой резвый погрузчик! Шустро шел.

ИСТОЧНИК KP.RU