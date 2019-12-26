2019-12-26T03:30:02+03:00
Общество

Врачи рассказали о состоянии пенсионерки, упавшей на рельсы в новосибирском метро

Сейчас женщина находится в больнице
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщина, упавшая на рельсы в метро, сейчас в больнице.Женщина, упавшая на рельсы в метро, сейчас в больнице.
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В Новосибирске пенсионерку увезли на «скорой» в больницу после того, как она упала в метро на рельсы. Напомним, инцидент произошел в среду, 25 декабря. На станции «Речной вокзал» в 10.49 женщина оказалась на путях. В это время шел поезд, машинист успел применить экстренное торможение и не наехать на человека. Тем не менее, пожилая женщина получила травмы.

— Ей 66 лет. Потребовалось немало усилий, чтобы женщину с путей достать. Сразу приехали врачи. Они ее осмотрели и увезли в больницу, — рассказал КП — Новосибирск представитель новосибирского метро Владимир Кузьменкин.

Главный врач службы «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова сообщила, что пассажирку доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2.

— У нее сотрясение головного мозга и травма коленного сустава, — пояснила врач.

Пока пенсионерка будет находиться в больнице. По какой причине пожилая женщина вдруг оказалась на рельсах в метро, стало ли ей плохо, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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