Новосибирские пациенты могут остаться без лекарств из-за новой системы закупок

СЕГОДНЯ 22:08 2019-12-25T22:08:56+03:00

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В Новосибирской области из-за правил закупок могут вновь начаться проблемы с поставкой льготных лекарств. Недавно в подобной ситуации оказалась одна государственная компания, которая пошла на хитрость в оформлении закупки товара, чтобы успеть вовремя доставить его пациентам. Для того, чтобы потратить меньше времени на формальности, компания заключила три договора по 100 тысяч рублей, вместо того, чтобы закупить его сразу на 300 тысяч — это помогло избежать долгих конкурсных процедур. Однако комиссия регионального управления ФАС выписала за эти действия учреждения предписание и еще выпишет административное наказание.

Стоит отметить, что речь шла о лекарственном препарате, предназначенном ВИЧ-положительным пациентам в составе комбинированной антиретровирусной терапии. И приниматься оно должно беспрерывно.

Письмо о том, что сибирякам требуется этот препарат, поступило в учреждение 7 ноября 2018 года. Специалисты подсчитали, что на проведение электронного аукциона в среднем необходимо 45 дней, а значит, кратчайшими сроками заключения контракта могли стать 24-25 декабря, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Но в письме от регионального минздрава сказано, что все бюджетные обязательства были выполнены. Поэтому компания решила миновать этап с торгами. Три контракта были заключены в один день и в один день они были оплачены. Таким образом, лекарство удалось доставить гражданам в срок.

Однако летом 2019 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела плановый аудит в сфере закупок лекарственных средств и обратила внимание на три лота по 100 тыс. рублей. При этом, товар и поставщик был один и тот же, а контракта было три. В этом аудиторы увидели признаки «дробления закупок».

Во время данной проверки было найдено еще много мелких нарушений, таких как большое количество корректировок графика закупок или заключение большого количества контрактов. В итоге на местную организацию и на московского поставщика было заведено дело о нарушении Закона «О защите конкуренции».

На комиссии учреждение признало, что сделка действительно была разделена подобным образом, чтобы сэкономить время. Но в редакции закона о контрактной системе, которая тогда действовала, предусмотрены случаи, когда так делать можно: годовой объем таких закупок не должен быть выше 2-х миллионов рублей, или 5% годового объема закупок.

Однако комиссии подобное объяснение убедительным не показалось: о «дробленке» уже высказывался Конституционный суд, уверяя, что заключать контракты подобным образом недопустимо. И если бы компания захотела — то вполне смогла бы успеть в срок.

Ранее данное учреждение закупало необходимые лекарства для льготников Новосибирской области — и закупки регулярно случались на достаточно крупные суммы. Однако, когда дело касается покупки медицинских препаратов, важно не только грамотно и наиболее выгодно создать условия сделки с поставщиком, но и успеть вовремя, дабы не срывать пациентам схему лечения. В таких-то случаях и применялись подобные схемы для экономии времени. Но теперь с ними могут возникнуть проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU