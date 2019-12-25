2019-12-25T21:38:16+03:00
Общество

Устал ремонтировать: сибиряк облил свою машину бензином и поджег

Ролик с происходящим он выложил в сеть
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк устал чинить свою машину и решил ее сжечь. Фото: Кадр из видеоСибиряк устал чинить свою машину и решил ее сжечь. Фото: Кадр из видео
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Сибиряк пожаловался в соцсетях на то, что устал постоянно чинить свою машину. Однако в отличие от многих «братьев по несчастью», предпочитающих в таком случае продавать проблемный автомобиль, новосибирец решил разобраться с ненадежным авто по-своему: забрал из салона все вещи, облил иномарку бензином и поджег.

— Вот она, машина моя. Надоела уже ломаться, невозможно. Вот у меня есть полтора литра бензина, и пускай, меня кто-то осудит, но мне плевать — пусть горит! — рассказывает отчаянный сибиряк, снимая свои действия на видео. — Надо только вещи все забрать, документы там, флешку. И все: поливаешь ее спереди и бросаешь зажигалку. Горит хорошо, салон бы еще весь так сгорел! А я пойду домой.

При этом, наблюдая за тем, как пламя охватывает его машину, мужчина еще успевает предложить кожаные сиденья из ее салона соседям, которые вышли из своих домов, чтобы узнать, что происходит на их улице.

За несколько часов видео со горящим авто набрало в сети почти 5 тысяч просмотров. Однако, в комментариях под роликом многие сибиряки написали о том, что, мягко говоря, не разделяют позицию бывшего автовладельца:

— Лучше бы продал ее кому-нибудь! Да, дешево, но это же лучше, чем жечь!

— Надо же быть таким человеком — взять и сжечь вполне хорошее авто.

— Интересно, в чем виновата машина, если хозяин просто не умел за ней следить.

— Мне кажется, он не в себе, раз так поступает, — пишут люди в паблике Вконтакте «ЧП Новосибирск».

Сибиряк облил свою машину бензином и поджег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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