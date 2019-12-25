СЕГОДНЯ 20:24 2019-12-25T20:24:11+03:00

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Из-за сильного снегопада в Новосибирске начали застревать на дорогах даже фуры. При этом колоны грузовиков, выстроившиеся в разных районах города, только усугубляют ситуацию с километровыми пробками. Объехать их практически невозможно, в автомобильные заторы попадают даже машины спецслужб.

— Несколько грузовиков блокировали движение при спуске с дамбы Димитровского моста, создав пробку более, чем на три километра, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Застряли там и несколько машин скорой помощи, и полиция. У всех работает сирена и «мигалки», но пробку им объехать не удается.

В комментариях под постом многие люди отметили, что в периоды сильного снегопада Новосибирск часто буквально сковывают автомобильные заторы: пробки в такие дни достигают 9-10, а то и 11 баллов:

— Такие кошмарные пробки до самой ночи в городе, ужас!

— По тротуарам тоже сложно пройти, чего уж.

— Вот так кто-то скорую не дождется из-за пробок. Ей надо было по «встречке» ехать, — пишут люди.

В Новосибирске в километровой пробке застряла скорая и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU