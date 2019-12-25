«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
Днем, 25 декабря, под Новосибирском произошла авария, в результате которой автомобиль буквально проткнуло шлагбаумом. Как сообщают очевидцы, по счастливой случайности водитель не пострадал.
— В Карасуке на железнодорожном переезде водитель «Toyota Camry» не справился с управлением — его занесло на скользкой дороге — и врезался в запасной шлагбаум, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Шлагбаум пробил лобовое стекло машины, но водитель, к счастью, не пострадал. Только слегка зацепило подбородок.
Водитель, к счастью, не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что в такую погоду аварии — дело неудивительное. Однако, этому автомобилисту действительно очень повезло обойтись без травм:
— А ведь мог и без головы остаться, ужас!
— Да он просто родился в рубашке.
— С таким слоем льда и снега на дороге любого бы занесло.
— Прямо как в «Пункте назначения», кошмар, — пишут люди.
Шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU