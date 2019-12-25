«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-25T19:04:58+03:00

Очевидцы события утверждают, что автомобиль «занесло» на гололеде

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Днем, 25 декабря, под Новосибирском произошла авария, в результате которой автомобиль буквально проткнуло шлагбаумом. Как сообщают очевидцы, по счастливой случайности водитель не пострадал.

— В Карасуке на железнодорожном переезде водитель «Toyota Camry» не справился с управлением — его занесло на скользкой дороге — и врезался в запасной шлагбаум, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Шлагбаум пробил лобовое стекло машины, но водитель, к счастью, не пострадал. Только слегка зацепило подбородок.

Водитель, к счастью, не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что в такую погоду аварии — дело неудивительное. Однако, этому автомобилисту действительно очень повезло обойтись без травм:

— А ведь мог и без головы остаться, ужас!

— Да он просто родился в рубашке.

— С таким слоем льда и снега на дороге любого бы занесло.

— Прямо как в «Пункте назначения», кошмар, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751735" frameborder="0"></iframe> Шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU