2019-12-25T19:04:58+03:00
Происшествия

«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя

Очевидцы события утверждают, что автомобиль «занесло» на гололеде
Алена КУЛЕШОВА
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Автомобиль буквально проткнуло шлагбаумом. Фото: "Инцидент Новосибирск"Автомобиль буквально проткнуло шлагбаумом. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Днем, 25 декабря, под Новосибирском произошла авария, в результате которой автомобиль буквально проткнуло шлагбаумом. Как сообщают очевидцы, по счастливой случайности водитель не пострадал.

— В Карасуке на железнодорожном переезде водитель «Toyota Camry» не справился с управлением — его занесло на скользкой дороге — и врезался в запасной шлагбаум, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Шлагбаум пробил лобовое стекло машины, но водитель, к счастью, не пострадал. Только слегка зацепило подбородок.

Водитель, к счастью, не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Водитель, к счастью, не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что в такую погоду аварии — дело неудивительное. Однако, этому автомобилисту действительно очень повезло обойтись без травм:

— А ведь мог и без головы остаться, ужас!

— Да он просто родился в рубашке.

— С таким слоем льда и снега на дороге любого бы занесло.

— Прямо как в «Пункте назначения», кошмар, — пишут люди.

Шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мог без головы остаться»: шлагбаум пронзил лобовое стекло иномарки в миллиметре от водителя
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