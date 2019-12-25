СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-25T14:48:36+03:00

Водитель автобуса пытался открыть дверь в салон, со всей силы пиная ее. Фото: кадр из видео

столь нестандартные методы сняли на видео люди, наблюдавшие за ними, стоя на остановке

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Вечером, 25 декабря, на одной из транспортных остановок Новосибирска люди могли наблюдать весьма нестандартную картину: водитель автобуса, чтобы открыть дверь в салон, которую, судя по всему, заклинило, решил со всей силы пинать ее. Ситуацию сняли на видео очевидцы происходящего.

— Похоже, заклинило двери, даже водитель с трудом попал внутрь, — сообщает журналист КП-Новосибирск, ставший свидетелем этих событий. — В итоге, он просто решил поехать дальше, так и не разобравшись с этой проблемой. Ну и действительно: в следующий раз получится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751674" frameborder="0"></iframe> Автобус так уехал с закрытыми дверями, а сибирячка осталась на остановке.

При этом стоит отметить, что периодически водителю на помощь приходила женщина, стоявшая на остановке. Она деликатно смахивала со ступеней снег и тоже пыталась открыть двери автобуса. Правда, в отличие от напористого мужчины, она предпочла раздвигать створки руками.

Женщина деликатно смахивала со ступеней снег и тоже пыталась открыть двери автобуса.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вероятно, женщина тоже хотела оказаться в числе пассажиров этого автобуса, однако сегодня удача была явно не на ее стороне. Автобус так уехал с закрытыми дверями, а сибирячка осталась «за кормой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751671" frameborder="0"></iframe> Водитель отпинал автобус, пытаясь выпустить из него пассажиров.Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU