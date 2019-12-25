Водитель отпинал автобус, пытаясь выпустить из него пассажиров
Вечером, 25 декабря, на одной из транспортных остановок Новосибирска люди могли наблюдать весьма нестандартную картину: водитель автобуса, чтобы открыть дверь в салон, которую, судя по всему, заклинило, решил со всей силы пинать ее. Ситуацию сняли на видео очевидцы происходящего.
— Похоже, заклинило двери, даже водитель с трудом попал внутрь, — сообщает журналист КП-Новосибирск, ставший свидетелем этих событий. — В итоге, он просто решил поехать дальше, так и не разобравшись с этой проблемой. Ну и действительно: в следующий раз получится.
Автобус так уехал с закрытыми дверями, а сибирячка осталась на остановке.
При этом стоит отметить, что периодически водителю на помощь приходила женщина, стоявшая на остановке. Она деликатно смахивала со ступеней снег и тоже пыталась открыть двери автобуса. Правда, в отличие от напористого мужчины, она предпочла раздвигать створки руками.
Женщина деликатно смахивала со ступеней снег и тоже пыталась открыть двери автобуса.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вероятно, женщина тоже хотела оказаться в числе пассажиров этого автобуса, однако сегодня удача была явно не на ее стороне. Автобус так уехал с закрытыми дверями, а сибирячка осталась «за кормой».
Водитель отпинал автобус, пытаясь выпустить из него пассажиров.Вадим АЛЕКСЕЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU