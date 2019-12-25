2019-12-25T13:51:16+03:00
Происшествия

«Как ехать скорой? А если пожар?»: застрявшие в снегу фуры собрали гигантские пробки в двух районах Новосибирска

Пробки на дорогах Новосибирска достигли 9 баллов
Алена КУЛЕШОВА
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В городе уже несколько дней практически не прекращается сильная метель. Фото: "АСТ-54"В городе уже несколько дней практически не прекращается сильная метель. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске из-за сильного снегопада на дорогах буксуют даже фуры: от этого пробки только увеличиваются. Напомним, в городе уже несколько дней практически не прекращается сильная метель, на проезжей части и тротуарах скопилось много снега, который затрудняет движение автомобилей и пешеходов.

— Две фуры практически полностью заблокировали движение на перекрестке улиц Фадеева и Объединения. Не могут грузовики преодолеть и подъем на улице Жуковского, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Кроме того, уже не в первый раз фуры застревают на улице Ватутина.

В комментариях под постом мнения сибиряков разделились: некоторые настаивали на том, что таким большим грузовым машинам вообще нужно запретить въезд в город, особенно в снежную погоду, а некоторые уверяли, что без фур будут страдать городская инфраструктура, и проблему необходимо решать иначе:

— Фуры в городе нужно просто запретить! На дорогах все стоит, не проехать.

— Не будет фур, не будет и товаров в магазинах.

— А вот как в такой ситуации проехать скорой? А если пожар?

— Можно еще организовывать «тягочи» рядом с местами проездов грузовиков, — пишут люди.

Отметим, что в настоящее время, по данным сервиса «Яндекс пробки», уровень затруднения движения на дорогах Новосибирска достигает 9 баллов.

Застрявшие в снегу грузовики собрали пробки в двух районах Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Как ехать скорой? А если пожар?»: застрявшие в снегу фуры собрали гигантские пробки в двух районах Новосибирска
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