Киногероев премьеры Бондарчука одели сибирские швейники

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-25T13:03:39+03:00

Исполнители ролей в выходящем на экраны 1 января 2020 года блокбастере Федора Бондарчука «Вторжение» снимались в одежде от новосибирского производителя

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Костюмы для актеров предоставила новосибирская швейная компания «Синар» - предприятие с почти столетней историей, один из современных лидеров рынка российской мужской, женской и детской одежды. Как отметили представители компании, это не первый опыт сотрудничества с российским кинематографом: в 2017 году «Синар» направил более 100 единиц верхней и повседневной одежды для персонажей фантастического боевика «Притяжение» того же режиссера. Съемки обеих картин проходили на территории РФ, в том числе и на закрытых военных базах, так как еще одним партнером съемочной группы выступило Министерство обороны России.

«Вторжение» продолжает сюжетную линию «Притяжения». Как и в предыдущей картине, в этом фильме фигурируют не только молодые герои и российские военные, но также правительство нашей страны и даже ее вероятный президент. Предоставленные компанией 240 комплектов костюмов, сорочек и галстуков предназначались прежде всего для актеров, играющих официальных лиц. Как считают в «Синаре, «даже столкнувшись с инопланетной угрозой, они должны были выглядеть с иголочки».

Одежда не шилась для исполнителей индивидуально, а подбиралась из готового ассортимента московскими костюмерами совместно со специалистами «Синара».

- Это была ответственная и кропотливая работа, - отметила заместитель генерального директора по маркетингу АО «Синар» Людмила Геннадьевна Овсянникова. - Кинематографистов интересовали прежде всего классические костюмы разных оттенков, в основном нашего премиального бренда Sono из дорогих и красивых тканей.

В компании подчеркнули, что после съемок вся одежда и аксессуары были оставлены актерам. Финансовые условия сотрудничества с киногруппой Федора Бондарчука относятся к коммерческой тайне.

- Поставки продукции для российского кинематографа - дело сложное, но интересное и престижное, - резюмировали в пресс-службе «Синара». - Мы научились делать это качественно и готовы рассмотреть предложения других киностудий. При необходимости постараемся одеть и инопланетян.