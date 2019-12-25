2019-12-25T12:52:41+03:00
Общество

"Трусливые мрази": живодёры застрелили собаку и бросили её умирать на снегу

Пользователи соцсетей осудили отморозков
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Живодёры застрелили собаку и бросили её умирать на снегу. Фото: https://vk.com/club84443885Живодёры застрелили собаку и бросили её умирать на снегу. Фото: https://vk.com/club84443885
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Очередной абсурд обсуждают жители Новосибирской области. В селе Новолуговое по улице Каменская, 23 декабря жестоко расправились с собакой. Пса застрелили и оставили лежать в снегу. Хозяйка собаки написала эмоциональный пост в Интернете в социальной сети в группе «Новолуговое на связи!».

- Была застрелена наша домашняя собака, она живет у нас в доме, на улицу только в туалет и то вблизи дома. Что за ублюдки это делают. Моя мама плачет, дочь плачет! Где человечность, чем она вам помешала, - пишет хозяйка питомца.

Пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях. Однако мнения жителей разделились на две стороны.

- Домашние собаки дома на цепи сидят, а на улице ей бегать не нужно. И ещё бы штрафу хозяину вкорили за ненадлежащий уход.

- Конченные отморозки. А самое главное, трусливые мрази, которые никогда не сознаются.

- Господи, что твориться, - комментируют читатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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