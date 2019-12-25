"Трусливые мрази": живодёры застрелили собаку и бросили её умирать на снегу
Очередной абсурд обсуждают жители Новосибирской области. В селе Новолуговое по улице Каменская, 23 декабря жестоко расправились с собакой. Пса застрелили и оставили лежать в снегу. Хозяйка собаки написала эмоциональный пост в Интернете в социальной сети в группе «Новолуговое на связи!».
- Была застрелена наша домашняя собака, она живет у нас в доме, на улицу только в туалет и то вблизи дома. Что за ублюдки это делают. Моя мама плачет, дочь плачет! Где человечность, чем она вам помешала, - пишет хозяйка питомца.
Пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях. Однако мнения жителей разделились на две стороны.
- Домашние собаки дома на цепи сидят, а на улице ей бегать не нужно. И ещё бы штрафу хозяину вкорили за ненадлежащий уход.
- Конченные отморозки. А самое главное, трусливые мрази, которые никогда не сознаются.
- Господи, что твориться, - комментируют читатели.
ИСТОЧНИК KP.RU