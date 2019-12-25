2019-12-25T11:02:26+03:00
Общество

«Он весь во льду»: сибирячка спасла умирающего на холоде пса

Она его отогрела и искала хозяев
Ульяна ДЖАНКОВА
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Заледенелого пса девушка приютила в супермаркете.Заледенелого пса девушка приютила в супермаркете.
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В Первомайском районе Новосибирска сибирячка нашла пса. Он был весь во льду, трясся от холода. Она приютила его в одном из супермаркетов на улице Заречной, в котором работает сама, отогрела и попыталась накормить, но пес отказался. Он постепенно начал приходить в себя, был очень слаб. Однако, долго собачку, чуть не умершую на холоде, в магазине держать не разрешили. Девушка разослала объявления по соцсетям с просьбой откликнуться хозяев или взять пса на передержку, пока она придумает, что с ним дальше делать.

— Люди помогите, бездомное животное все замерзло! Возьмите себе кто-нибудь, прошу. Собака добрая, очень испугана, вся дрожит, ни на что не реагирует, возможно, что-то с лапкой случилось, — написала девушка в группе «Подслушано в Первомайке». — Умоляю, хотя бы на передержку возьмите, я помогу его кому-нибудь пристроить, но для полного пристройства животного нужно много времени, долго в магазине он не протянет

Новосибирцы похвалили девушку за добрый поступок, но взять к себе собаку никто не мог.

— Спасибо что приютили, радует, что мир не без добрых людей!

Пес начал приходить в себя, а через некоторое время нашлись и его хозяева.

Пес начал приходить в себя, а через некоторое время нашлись и его хозяева.

К радости отзывчивой девушки вскоре объявился хозяин. Оказывается, пса зовут Рэй. Как только узнали, где находится собака, ее тут же забрали домой.

— Мама пошла гулять с собаками, у нас два пса, он сорвался с поводка и убежал, пока она заводила домой одного, второго уже и след простыл, — рассказал КП-Новосибирск владелец собаки.

Хозяин заверил, что сейчас Рэй чувствует себя хорошо, набирается сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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