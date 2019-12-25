2019-12-25T10:04:31+03:00
Умные вещи

Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, построил вышки сотовой связи в 45 малых населенных пунктах, обеспечив жителей качественной связью и быстрым мобильным интернетом. Строительство вышек велось в рамках проекта устранения цифрового неравенства,
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Новые объекты инфраструктуры связи были построены в 45 деревнях и селах 17 районов Новосибирской области - от Усть-Таркского до Маслянинского. Всего в населенных пунктах, обеспеченных связью в рамках проекта в этом году, проживают около 17 тысяч человек. Самый крупный из них - село Крутологово Коченевского района с населением более 600 человек. Самый малый - село Новосилиш Усть-Тарксого района.

В 32 малых населенных пунктах помимо голосовой связи и мобильного интернета в стандарте 3G появилась также сеть 4G. Все базовые станции 4G, запущенные для обеспечения связью малых населенных пунктов, работают на частоте 800 МГц и обеспечивают стабильный сигнал на расстоянии более 10 километров от точки установки в условиях прямой видимости, что особенно важно для сельской местности.

В ближайшее время Tele2 запустит еще 13 базовых станций 4G в частотном диапазоне 800 МГц в селах Усть-Изес, Минино, Туруновка, Урез, Индерь, Мосты, Быково, Ольгино, Польяново, Новопокровка, Новопесчаное, Волчанка и деревне Селикла.

Высокоскоростной мобильный интернет Tele2, по данным оператора на конец третьего квартала 2019 года, доступен на территории, где проживают более 2,6 миллиона новосибирцев, или 95% населения области. 4G-сеть оператора полностью покрывает более 800 населенных пунктов региона.

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Tele2 обеспечила связью и быстрым интернетом жителей малых населенных пунктов
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