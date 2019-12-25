МТС запустила терминал с бесплатной выдачей сим-карт

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-25T09:01:26+03:00

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Компания МТС первой из операторов связи запустила умный сим-терминал в Новосибирске. Инновационное устройство появилось в бизнес-центре «Новая высота» (ул. Фрунзе, 242), рядом с ТЦ «Сибирский Молл». Терминал оборудован технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи.

Получить сим-карту сотрудники и посетители бизнес-центра могут всего за несколько минут. Сервис доступен для жителей РФ старше 18 лет. Чтобы воспользоваться терминалом, нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. Умное устройство автоматически сверит фото в паспорте с лицом пользователя и после идентификации бесплатно выдаст сим-карту. В дальнейшем пополнение счета, изменение тарифов, подключение и отключение дополнительных опций доступно абонентам в мобильном приложении «Мой МТС».

- Новый смарт-терминал позволяет сократить время получения сим-карты в несколько раз, что, конечно же, особенно удобно для посетителей крупного бизнес-центра. Кроме того, проект сокращает расходы розницы с точки зрения перераспределения нагрузки на персонал близлежащих салонов МТС. После успешного тестирования мы планируем установить симкоматы в ключевых МФЦ Новосибирска, - комментирует директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Новый смарт-терминал позволяет сократить время получения сим-карты в несколько раз.

МТС уже несколько лет развивает автоматические системы продажи сим-карт. Первая версия терминалов для выдачи сим-карт МТС появилась в 2016 году, они позволяли выдавать только дополнительную сим-карту действующим абонентам оператора. В 2018 году первые терминалы для выдачи сим-карт новым абонентам с технологией распознавания личности появились на территории Татарстана, после чего более 100 подобных устройств начали работать на территории России.