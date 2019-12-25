Снегом заваливает двери, таксисты повышают цены в два раза: последствия метели в Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-25T08:42:19+03:00

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В среду, 25 декабря, на Новосибирск обрушилась метель. Особо досталось жителям частного сектора:

- У меня дом на улице Оренбургской, так там настолько снегом нас завалило, что мы дверь открыть не могли. Пришлось выбираться через окно, - рассказала КП-Новосибирск читательница Анна.

Тем, кто предпочел добираться на работу в снегопад на такси, тоже не повезло: цены на поездки взвинтили в два раза.

- Я обычно с улицы Кирова до станции метро «Гагаринской» добираюсь за 100 - 120 рублей, а тут 250 запросили, - возмущается сибиряк Виктор.

Прогноз синоптиков таков: снегопады закончатся только в пятницу, 27 декабря:

- В четверг, 26 декабря, будет минус 9 - минус 11 градусов (в течение дня похолодает до минус 16 - минус 18 градусов), ожидаются снегопады, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - 27 декабря осадков не будет, днем будет минус 24 - минус - 26 градусов, ночью похолодает до минус 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU