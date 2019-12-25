2019-12-25T09:27:51+03:00
Общество

«Может они так снег из города вывозят?»: соцсети рассмешил сугроб в салоне трамвая

Забавный снимок вызвал много шуток среди новосибирцев
Ульяна ДЖАНКОВА
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Зачем в салоне трамвая вдруг понадобился сугроб, так и осталось загадкой. Фото: «Инцидент Новосибирск»Зачем в салоне трамвая вдруг понадобился сугроб, так и осталось загадкой. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В Новосибирске трамвай №15 возит сугроб внутри салона. Для каких целей им понадобился внутри снег, не сообщается. Зато пассажиры сфотографировали гору снега и опубликовали снимок в группе «Инцидент Новосибирск». Фото сразу вызвало много шуток среди пользователей. Новосибирцы предположил, что именно так вывозят снег из города, ведь на улице который день непогода, возможно городские службы не справляются. Среди комментариев были и другие предположения, а также предложения, что можно сделать с сугробом.

— Можно горку сделать, а за рулем снеговик будет.

— Потому что ноги нужно отряхивать! А может они его как огнетушитель используют.

— Это снеговик зашел в трамвай, узнал, что проезд подорожал и рассыпался, оставив после себя гору снега.

— Это чтоб людям не скучно было в пробке стоять. В снежки играть по пути.

— Елочку надо поставить, праздник же!

ИСТОЧНИК KP.RU

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