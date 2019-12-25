«Фуры на горке застряли»: Ипподромская магистраль встала в 9-балльную пробку

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-25T06:22:48+03:00

Ипподромская магистраль от улицы Большевистской до Военной встала в глухую «пробку».

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В Новосибирске в среду, 25 декабря, из-за снегопада на дорогах сложная ситуация. Уже с утра город встал в 9-балльную «пробку». Почти без движения стоят машины на Ипподромской магистрали в сторону центра города. Как сообщают, водители несколько фур не могут взобраться на подъеме у ТЦ «Аура».

— В первом ряду два грузовика, и еще два на каждой полосе в соседних. Стоят на перекрестке, не могут подняться в горку, — пишут автомобилисты в «Дубль.Гисе».

Судя по карте на самом деле проблемный участок находится на пересечении улиц Ипподромская и Военная, дальше — зеленая зона. ДТП там нет.

На перекрестке улиц Ипподромская и Военная в горку не могут заехать несколько фур. Фото: «АСТ-54»

— Весь город стоит в «пробках». Сложные участки на дорогах мы отрабатываем по заявкам, отправляем технику. По участку, о котором вы говорите, заявок не поступало, — заявили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

КП-Новосибирск отправили скриншоты карты и сообщений от водителей с просьбой решить ситуацию на перекрестке.

Подобная ситуация на Ипподромской магистрали наблюдается уже второй день. Во вторник, 24 декабря, водители также сообщали, что затруднено движение на перекрестке у ТЦ «Аура» из-за буксующих грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU